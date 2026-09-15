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Индийские ученые разработали сборные жилые модули для Луны

Индийские ученые разработали сборные жилые модули для Луны

Индийские ученые предложили концепцию лунной базы, которую можно не строить целиком за один раз, а постепенно расширять по мере прибытия новых грузов и экипажей.

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