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Экс-глава полиции Гамран: охрана Фицо провалилась в ситуации с покушением

Экс-глава полиции Гамран: охрана Фицо провалилась в ситуации с покушением

Охрана руководителя правительства Словакии Роберта Фицо провалилась в ситуации с покушением на политика.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну не готовы гейропейсы рисковать своими жизнями даже за деньги, даже если это является необходимым условием работы. Расслабились, зажирели, давно кровью не умывались, поэтому такой расслабон.
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19 час.

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