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Россиянам рассказали, как устроена единая система банковских карт

Россиянам рассказали, как устроена единая система банковских карт

Система позволит объединить функционал разных платежных инструментов в одном решении С 1 сентября в России начала действовать новая система учета платежных карт, созданная в рамках национальной платежной системы.

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