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Татар-информ

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«Я понял, что полностью виноват»: владельца Cessna осудили за крушение в РТ

«Я понял, что полностью виноват»: владельца Cessna осудили за крушение в РТ

Сегодня Московский суд Казани выслушал последнее слово и вынес приговор владельцу аэроклуба «Летай с нами» Степану Смирнову за крушение Cessna и гибель троих человек.

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