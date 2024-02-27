Стейблкоин USDC (USDC) демонстрирует впечатляющий рост и международную экспансию

Заметным событием в секторе криптовалют является то, что стейблкоин Circle USDC производит фурор благодаря своей возросшей рыночной оценке и влиянию на международных рынках, особенно за пределами Соединенных Штатов.
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