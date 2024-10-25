Первый взгляд на костюм Человека-паука Нуар из новой серии с Николасом Кейджем

Сериал "Человек-паук Нуар" продолжает удивлять поклонников своими кадрами. После того, как в начале октября были опубликованы первые сцены со съемочной площадки в Лос-Анджелесе, сейчас появляются фотографии, демонстрирующие костюм супергероя главного героя.
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