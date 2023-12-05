Собянин: В Москве открыли 10 новых маршрутов городского транспорта

В Москве прошедшей осенью запустили 10 новых маршрутов общественного транспорта. Транспорт подъезжает ближе к школам и поликлиникам, станциям метро, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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