Спасатели пришли на помощь девушке, сломавшей руку в горах Алматы

Девушка получила травму в горах Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили в ведомстве, девушка 2005 года рождения при спуске с гор близ Алматы поскользнулась и получила травму руки.
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