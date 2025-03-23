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Спасатели пришли на помощь девушке, сломавшей руку в горах Алматы

Спасатели пришли на помощь девушке, сломавшей руку в горах Алматы

Девушка получила травму в горах Алматы, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили в ведомстве, девушка 2005 года рождения при спуске с гор близ Алматы поскользнулась и получила травму руки.

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