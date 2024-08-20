Танцы с бубнами вокруг детей мигрантов: приезжие отказываются учить русский

Виктор Борисов Не волнуйтесь, россияне, скоро привыкнете! Если не выгоните мигрантов из России! Они научат вас cр*ть* в пластиковые пакеты, натянутые на ведра (т.к.канализация будет забитой). Сс*ть в пластиковые бутылки из-под лимонада и выбрасывать на улицу. Выбрасывать мусор, не доходя 6-8 метров до помойки (никто из таджиков не смог мне объяснить причину этого явления), или просто оставлять на соседней лестничной площадке (т.к.мусоропровод будет забит). В подъездах Всегда будет темно, т.к.лампочки будут воровать, их дети заср*т и засс*т подъезды, потому что им будет лень подниматься до своей квартиры и ещё потому, что родитель настрого запретил заходить домой ближайшие час-два, т.к. тр*хает родительницу. ... можно продолжать до бесконечности... ...я прожил в Таджикистане 62 года... Вот такие дела. . В советские времена среднеазиаты страшно обижались на то, что в официальных речах руководителей СССР русский народ назывался старшим братом. Дело в том, что если для нас старший брат это тот, кто вступиться за тебя в уличной драке, то у этих народов старший брат это тот, кто имеет тебя в задний проход. Дело в том, что в семьях у них чёткая иерархия – отец может иметь всех сыновей, дочерей и невесток, а старший брат всех младших братьев и сестёр, а также жён младших братьев. Если же младшие братья начинают иметь племянников – детей старших братьев, то за это уже наказывают, но, как правило, не сильно, но всё-таки, боясь наказания, такие подростки насилуют чужих детей, за что, правда, могут получить уже сильно. Поэтому они либо насилуют совсем маленьких, которые не смогут пожаловаться, либо прибегают к пользованию детской проституцией. Таджики исторически в значительной части действующие, опытные, устоявшиеся педофилы. Это часть их традиционной культуры. Для них это почти нормально. Также и ишакофилия. Все претензии должны быть к нашей дорогой сионистской власти. 18:18

Виктор Борисов Обнинск — первый российский наукоград постепенно превращается в мигрантское гетто. В городе с населением около 120 000 человек, почти треть — приезжие из Средней Азии(35 000 специалистов). Чудовищный социальный эксперимент над жителями Обнинска привел к социальной катастрофе. С нагрузкой не справляются не только школы, но вся социальная инфраструктура города. «Недовольство у местных в основном вызывает тот факт, что практически все места, где можно получить различные социальные услуги — МФЦ, поликлиники, паспортный стол, заполнены людьми, практически не говорящими на русском», — говорит городской депутат Зыков. Представьте себе, социалка была рассчитана на 85 000 человек, а потом приехало ещё 35 000 гастарбайтеров, которые не вложили в её обеспечение ни копейки. Мигранты с легкостью получают и даже покупают гражданство, не владея русским языком, а затем пользуются щедрыми госпрограммами. Надо сказать, инвестиция в покупку гражданства очень выгодна и быстро окупается через получения различных дотаций из бюджета. Мигранты привозят с собой семьи и получают соответствующие социальные выплаты. При этом при подаче документов на получение социальных выплат они нередко используют поддельные документы о трудоустройстве. Регион же обязан выплачивать таким семьям различные пособия. За девять месяцев 2021 года в Обнинске ₽170 млн получили мигранты. Каждый коренной житель платит мигрантам более ₽2500 в год только через пособия. Кроме того, многодетные семьи мигрантов имеют право и на получение гектара земли, который они продают и покупают жилье. Фактически они берут деньги из нашего кармана. Чиновники и другие ушлые черти зарабатывают на торговле паспортами и прочей монетизации миграционных потоков сверхприбыль, мигранты получают пособия и возможность заработать, а в минусе только местные жители, которые за всё это платят буквально из своего кармана. И ведь никто не спросил людей, хотят ли они, чтобы в их маленький городок завезли такое количество инородного элемента.