В Челябинске запустили установку для испытания лекарств на рыбах

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), расположенном в Челябинске, начала работу новая лаборатория, целью которой является разработка лекарств для коррекции психических расстройств, пишет ТАСС.
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