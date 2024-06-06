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Терпение лопнуло: принц Гарри и Меган Маркл получили публичную пощечину

Терпение лопнуло: принц Гарри и Меган Маркл получили публичную пощечину

Принц Гарри и Меган Маркл больше не интересны королевской семье Великобритании. Младший сын Карла III пытается делать вид, что он все еще голубых кровей, однако отрекшись от четы Виндзоров, он давно поставил на себе крест.

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