Захарова: Париж воспринимает французское гражданство Дурова как основное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ направила ноту с требованием о доступе к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному вчера, 24 августа, французскими властями в аэропорту Ле Бурже в Париже.
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