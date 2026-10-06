Боец Малыш рассказал о срыве контратаки ВСУ БПЛА "Днепра"

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Поражение двух единиц техники ВСУ операторами БПЛА группировки "Днепр" сорвало наступление украинских военных на позиции пехоты ВС РФ на запорожском направлении, сообщил ТАСС военнослужащий группировки с позывным Малыш.
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