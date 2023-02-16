Тарасенко против «Ванкувера»: передача, «плюс 2» и 2 блок-шота за 17:25

Владимир Тарасенко сделал передачу в игре с «Ванкувером» (6:4). Форвард «Рейнджерс» провел на льду 17:25 (1:00 – в большинстве, полезность – «плюс 2»), нанес 1 бросок в створ ворот и заблокировал 2 броска.
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