Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...
  • Леонид Ла Рошель
    Поттера, того который Гарри заменить на Фрика? Нетфликс постарался, не иначе.«Челси» рассматри...

Тарасенко против «Ванкувера»: передача, «плюс 2» и 2 блок-шота за 17:25

Тарасенко против «Ванкувера»: передача, «плюс 2» и 2 блок-шота за 17:25

Владимир Тарасенко сделал передачу в игре с «Ванкувером» (6:4). Форвард «Рейнджерс» провел на льду 17:25 (1:00 – в большинстве, полезность – «плюс 2»), нанес 1 бросок в створ ворот и заблокировал 2 броска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх