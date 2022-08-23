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"Ростелеком" бесплатно разогнал интернет в малых населенных пунктах Приморья

"Ростелеком" бесплатно разогнал интернет в малых населенных пунктах Приморья

"Ростелеком" ускорил домашний интернет в 108 небольших населенных пунктах Приморского края. Скорость доступа выросла в среднем в три-четыре раза, а стоимость услуг связи при этом не изменилась, сообщили в компании.

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