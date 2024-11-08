Государства Запада с 2022 года передали Украине почти 100 миллиардов долларов

В этом году объем помощи сократился Западные государства и организации с февраля 2022 года профинансировали украинский бюджет почти на 100 миллиардов долларов, вместе с тем в этом году отчисления оказались на минимуме — в среднем 2,59 миллиарда в месяц против прошлогодних 3,54 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина и Нацбанка Украины.