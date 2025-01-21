В России найдено крупнейшее хранилище древнего зерна

Ученые Института археологии РАН сделали выдающееся открытие на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, обнаружив крупнейшее в России скопление археологических зерен, датируемых с 16 века и позже.
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