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Царьград

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Министр Шадаев обещал рост цен. Как это будет происходить? Эксперты объяснили

Министр Шадаев обещал рост цен. Как это будет происходить? Эксперты объяснили

Министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения» сравнил тарифы на ЖКХ с тарифами на связь, назвав их возможным оценочным ориентиром: «Планку определенную тарифы на ЖКХ дают.

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