Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после удара БПЛА

Беспилотники сегодня ночью атаковали центр обработки данных «Яндекса» во Владимире. При ударе повреждена инфраструктура дата-центра, его работа полностью остановлена, сообщили в компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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