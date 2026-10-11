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Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после удара БПЛА

Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после удара БПЛА

Беспилотники сегодня ночью атаковали центр обработки данных «Яндекса» во Владимире. При ударе повреждена инфраструктура дата-центра, его работа полностью остановлена, сообщили в компании.

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