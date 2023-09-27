Роскачество назвало категории россиян, которым положен перерасчет пенсии

Специалисты Роскачества рассказали, когда и как осуществляется перерасчет пенсии. Например, его достаточно часто производят в автоматическом формате, когда получатель пенсии достиг возраста 80 лет или изменилась группа инвалидности, сообщил RT.
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