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Расчетный центр Подмосковья разъяснил принципы защиты данных в личном кабинете

Расчетный центр Подмосковья разъяснил принципы защиты данных в личном кабинете

Многие пользователи, впервые переходящие на цифровые сервисы, задаются вопросами: насколько надежно защищен личный кабинет, безопасно ли оплачивать счета онлайн и что произойдет в случае технического сбоя.

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