Расчетный центр Подмосковья разъяснил принципы защиты данных в личном кабинете

Многие пользователи, впервые переходящие на цифровые сервисы, задаются вопросами: насколько надежно защищен личный кабинет, безопасно ли оплачивать счета онлайн и что произойдет в случае технического сбоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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