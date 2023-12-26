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Не наплевать на это! Чем для зубов важна слюна, и как улучшить ее качество

Не наплевать на это! Чем для зубов важна слюна, и как улучшить ее качество

Слюна — это очень важная физиологическая жидкость, полезная для зубов и не только для них. Её состав уникален, поскольку на качество (и количество) этой жидкости влияет очень многое — и образ жизни, и питание, и возраст, и состояние здоровья, и принимаемые медикаменты.

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