Описание полной противоречий и загадок жизни великого артиста, родившегося 5 сентября 1946 года В этот день знаменитый музыкант мог бы праздновать 78-й год своего рождения.
Легенда рока: воспоминания о гениальном Фредди Меркьюри
Комментарии
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Федор Родников
Ишь ты как пидара превозносят,а как исполнитель он на троечку и в топы попал благодаря своей жопе.
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17 час.
Сергей Дроздов
д
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11 час.
Сергей Дроздов
да ладно вам - великий музыкант и великая группа !!!
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11 час.
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