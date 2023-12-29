Начальник штаба армии Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен сообщает, что пора его согражданам вставать на тропу войны «Нидерланды должны следовать примеру Швеции, Финляндии и республик Балтии.
Нидерланды уже готовятся к войне с Россией
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Лилианна Марченко
Видимо, своих кексиков каннабисных переели...
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5 час.
Елена Маклакова
Ну, видимо, не получал еще русской оплеухи! Довякаешься , получишь! Наш президент, если видит, что кто-то кулак для драки занес, бьет первым! И мало, тебе, голубятня, не покажется!
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4 час.
Гарибян Сусанна
Такое впечатление, что вся эта европейская шайка придурков объелась мухоморов Каждая шавка пытается лаять на Россию. Никак не могут подумать и ронять, что нам ни их земля ни они сами не нужны вообще. А свою самость надо доказывать иначе, добрыми делами и достижениями, а не разжиганием злобы у своего народа.
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46 мин.
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