Инцидент с растоптанным флагом у Кремля получил продолжение: В дело вмешался СК

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту хулиганский действий у стен Измайловского Кремля, где двум девушкам не дали снять патриотическое видео с флагом России и Имперским триколором.
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