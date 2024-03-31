Симоньян опубликовала доказательства присутствия украинских военных в рядах РДК*: «Крайне интересное»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале опубликовала видеозапись, на которой есть доказательства присутствия украинских военных в рядах «Русского добровольческого корпуса»*.
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