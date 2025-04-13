Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по количеству проживающих в нем детей мигрантов

Для бесплатного тестирования в Петербурге создано 18 площадок Ряд регионов, в числе которых и Санкт-Петербург, лидирует по количеству детей мигрантов, которым необходима адаптация к российской образовательной системе, сообщает ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения Российской Федерации.