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Петербургский дневник

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Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по количеству проживающих в нем детей мигрантов

Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по количеству проживающих в нем детей мигрантов

Для бесплатного тестирования в Петербурге создано 18 площадок Ряд регионов, в числе которых и Санкт-Петербург, лидирует по количеству детей мигрантов, которым необходима адаптация к российской образовательной системе, сообщает ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения Российской Федерации.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Всех вон из России вместе с выводком.
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17 час.
Олег Степанов
Что значит бесплатное тестирование???. Брать и по полной, не прошёл - департация без права въезда на территорию РФ
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17 час.
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