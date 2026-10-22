Врач из Таджикистана надругался над молодой пациенткой и сбежал. И это не первый случай, когда приезжие врачи нарушают все законы принявшей их страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Атака на генпроку...
- 1,5 млрд из возду...
- От халялизации до...
А училась на медика эта мразь в России бесплатно!? Спасибо затулло!
Шедеврально! Оказывается бесплатную медицину убивает анестезиолог, из Фрязино, таджик. Не Мурашко, не Голикова, не Скворцова, а вот таджик! И ведь руки не отваляться писать такую чушь.
Вообще не понятно почему НЕ ПИШУТ больницу и ФИО руководителей взявших работать упырей???
Бесплатную медицину начали убивать ещё в "перестройку", начав пропагандировать страховую медицину!!А 35 лет капитализма наглядно показали , что о здоровье народа любят поговорить , а делают всё для ПРИБЫЛИ !!!!!
Ой, только не надо про "убивают"! Бесплатная медицина в стране уже давно убита и даже похоронена. А такие "врачи" - этот оградка на могилке. Всего лишь.
В муниципальных больницах не стало терапевтов их заменили фельдшерами. Врачи терапевты проходят скорые курсы по переподготовке на другие специальности. Хорошо лечить разучились.
Как эти специалисты получают аккредитацию?
Вряд ли Минздрав сам по себе проводит политику тотального выдавливания из медицины русских врачей и создания благоприятных условий для "медиков" из Таджикии, Узбекии и Киргизии прекрасно зная как они получают дипломы в мединститутах и каковы их действительные познания в медицине. Предполагаю что это звенья одной продуманной цепи.Отсюда сокращение коренного населения ,причём очень значительное . Помимо этого отсутствие перспектив жизни, массовое применение в продуктах питания технического пальмового жира и так далее и тому подобное. Отсюда имеем то ,что имеет нас .Падение рождаемости , отсутствие роста продолжительности жизни ,хотя массмедиа пытаются убедить граждан ,что имеется рост продолжительности жизни.