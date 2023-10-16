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Закон, порядок, государство

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Феерия вкуса и тысячи довольных гостей: как прошел "Фестиваль осени" в Уссурийске

Феерия вкуса и тысячи довольных гостей: как прошел "Фестиваль осени" в Уссурийске

С грандиозным успехом в Уссурийске прошел первый "Фестиваль осени" (0+). Около 7 тысяч гостей смогли насладиться теплой и семейной атмосферой праздника, зарядиться позитивом и, конечно же, привести свои вкусовые рецепторы в состояние восторга.

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