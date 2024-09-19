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«Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

«Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

Швейцарский полковник Бо: атакой на Курскую область ВСУ расширили линию фронта Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо оценил последствия атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.

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