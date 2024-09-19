«Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область

Швейцарский полковник Бо: атакой на Курскую область ВСУ расширили линию фронта Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо оценил последствия атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.
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