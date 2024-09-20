Забайкалье столкнется с нехваткой номеров в гостиницах к 2030 году

В Забайкальском крае ожидается нехватка номерного фонда в гостиницах к 2030 году. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Буянто Батомункуев сообщил об этом на пленарном заседании III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток», пишет ТАСС.