Друзья. Публикую письмо известного журналиста Александра Рослякова,который очень не любит В.В.Путина.
Александр Росляков. Почему при всех гонениях в ЕС на русских они оттуда ни ногой? ( письмо либерала)
Комментарии
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Виталий Винокуров
Начнут утилизировать, побегут!
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1 г.
Виктория Козина
А ведь он мне когда-то нравился... Практически все мои знакомые, сдернувшие на Запад, вернулись. Многие сидят ТАМ на чемоданах. В Калининграде полно людей с родней на ТОЙ стороне, особенно в Германии, но воссоединяться что-то не спешат. По разным причинам. Похоже, господин Росляков в своей праведной борьбе неизвестно с кем и за что слегка попутал ориентиры. Я тоже не люблю Путина. И что? Это повод бить в спину своей стране? Я много чего не люблю. Но вдруг выяснилось, что нелюбимый мною Путин взял да и послал все западные ценности по известному маршруту. Боюсь, заплутавшему автору письма тоже пора по этой дороге. И если вдруг придется выбирать - не любимый, но таки объявивший Западу войну Путин, или пекущийся о непонятно чьих правах Росляков, естественно, я выберу Путина. А если он прямо сейчас прекратит все попытки договорится с ублюдками, я и голосовать за него пойду. За нелюбимого.
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1 г.
ludmila Cernega
Ничего не поняла, кроме брызг слюной.
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1 г.
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