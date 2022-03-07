Александр Росляков. Почему при всех гонениях в ЕС на русских они оттуда ни ногой? ( письмо либерала)

Виктория Козина

А ведь он мне когда-то нравился... Практически все мои знакомые, сдернувшие на Запад, вернулись. Многие сидят ТАМ на чемоданах. В Калининграде полно людей с родней на ТОЙ стороне, особенно в Германии, но воссоединяться что-то не спешат. По разным причинам. Похоже, господин Росляков в своей праведной борьбе неизвестно с кем и за что слегка попутал ориентиры. Я тоже не люблю Путина. И что? Это повод бить в спину своей стране? Я много чего не люблю. Но вдруг выяснилось, что нелюбимый мною Путин взял да и послал все западные ценности по известному маршруту. Боюсь, заплутавшему автору письма тоже пора по этой дороге. И если вдруг придется выбирать - не любимый, но таки объявивший Западу войну Путин, или пекущийся о непонятно чьих правах Росляков, естественно, я выберу Путина. А если он прямо сейчас прекратит все попытки договорится с ублюдками, я и голосовать за него пойду. За нелюбимого.