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Министром экономического развития Тульской области назначен Александр Ярошевский

Министром экономического развития Тульской области назначен Александр Ярошевский

Александр Ярошевский назначен министром экономического развития Тульской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев, передает пресс-служба областного правительства.

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