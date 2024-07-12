Министром экономического развития Тульской области назначен Александр Ярошевский

Александр Ярошевский назначен министром экономического развития Тульской области. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев, передает пресс-служба областного правительства.
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