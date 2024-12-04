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31 декабря над миром взойдет Черная Луна

31 декабря над миром взойдет Черная Луна

2024 год завершится последним астрономическим зрелищем: 31 декабря ожидается необычная Черная Луна. Как подчеркивают астрономы-любители, это выражение указывает на второе новолуние месяца – дело в том, что в декабре будет 5 лунных фаз вместо классических 4.

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