31 декабря над миром взойдет Черная Луна

2024 год завершится последним астрономическим зрелищем: 31 декабря ожидается необычная Черная Луна. Как подчеркивают астрономы-любители, это выражение указывает на второе новолуние месяца – дело в том, что в декабре будет 5 лунных фаз вместо классических 4.