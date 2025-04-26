100% шанс спасения: как сутки влияют на поиски пропавших в лесах России

Председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал о критической важности первых суток для успешного поиска пропавших в российских лесах, когда шанс на спасение составляет 100%, но к третьим суткам снижается до 50% из-за истощения сил и энергии.
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