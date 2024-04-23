До меня доходят слухи, что госсекретарь США Чиуауа Блинкен едет в Китайскую Народную Республику, чтобы предъявить ультиматум: «ПРЕКРАТИТЬ ПОМОГАТЬ РОССИИ ИЛИ ДРУГИМ»? Режим Байдена должен быть самой глупой, самой психопатической и наименее умной группировкой правительственных чиновников США на ВСЕ времена! Чихуахуа собирается в Китай, чтобы угрожать им, нации с….