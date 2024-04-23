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ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ «ЧИХУАХУА» БЛИНКЕН ПОСТАВИТ «УЛЬТИМАТУМ» КИТАЮ В СРЕДУ 24 апреля

ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ «ЧИХУАХУА» БЛИНКЕН ПОСТАВИТ «УЛЬТИМАТУМ» КИТАЮ В СРЕДУ 24 апреля

До меня доходят слухи, что госсекретарь США Чиуауа Блинкен едет в Китайскую Народную Республику, чтобы предъявить ультиматум: «ПРЕКРАТИТЬ ПОМОГАТЬ РОССИИ ИЛИ ДРУГИМ»? Режим Байдена должен быть самой глупой, самой психопатической и наименее умной группировкой правительственных чиновников США на ВСЕ времена! Чихуахуа собирается в Китай, чтобы угрожать им, нации с….

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