По факту гибели человека при пожаре в ЖК «Селигер Сити» возбудили уголовное дело

Правоохранители рассматривают в качестве причины пожара в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» на Ильменском проезде на севере Москвы взрыв газовых баллонов, которые предназначены для монтажа натяжного потолка в квартире.
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