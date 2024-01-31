Электробусы заменят автобусы на маршруте 736 в Печатниках с 3 февраля

3 февраля электробусы заменят автобусы на маршруте 736 в Печатниках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.