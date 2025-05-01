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Из-за технических проблем ВВС Болгарии не приняли первый истребитель F-16

Из-за технических проблем ВВС Болгарии не приняли первый истребитель F-16, поставленный США Процедура приемки на вооружение боевого самолета достаточно длительная.

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