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Вечерний Новосибирск

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Цена проезда в Новосибирске снизится на 12 руб. при оплате смартфоном в сентябре

Цена проезда в Новосибирске снизится на 12 руб. при оплате смартфоном в сентябре

На 12 рублей ниже установленного тарифа обойдется поездка в любом виде общественного транспорта в Новосибирской области при использовании бесконтактной оплаты.

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