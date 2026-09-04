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Воронежские новости

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20 баранов без документов пытались провести через Воронежскую область

20 баранов без документов пытались провести через Воронежскую область

На трассе в Воронежской области сотрудники Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям и ГИБДД остановили машину, в которой перевозили 20 баранов без сопроводительных ветеринарных документов.

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