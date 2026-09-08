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Полиция Испании накрыла незаконную банковскую сеть, обслуживавшую наркоторговцев

Полиция Испании накрыла незаконную банковскую сеть, обслуживавшую наркоторговцев

Незаконную банковскую сеть, которая использовалась крупнейшими в Европе торговцами кокаином, накрыла полиция Испании.

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