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Чемпионат России. «Волга» встретится со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником», другие матчи

20 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Волга» встретится со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником».

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