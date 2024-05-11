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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кириленко: «Хочется, чтобы «Зенит» провел четвертую игру поактивнее»

Армейцы быстро оторвались в счете и вырвались вперед в полуфинальной серии – 75:61, 2-1. «ЦСКА с самого начала захватил преимущество и не дал «Зениту» ни единого шанса вернуться в игру.

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