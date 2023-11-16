Названы 15 актеров, которые скончались вскоре после съемок «Мастера и Маргариты»

Yvan

Чепуха какая! В течение 8 лет умерли 15 актёров. Ещё через 20 лет умрёт ещё больше. В. Гафт, например, снявшийся аж в двух экранизациях романа, первую из которых - в 1994-м в фильме Юрия Кары он пережил на 26 лет и умер в 2020 году в возрасте 85 (!) лет. Все, кто снимается в современных сериалах, отнюдь не по Булгакову, тоже когда-нибудь умрут. Как говорил Булгаков устами Воланда: "Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен...". А вот внезапных смертей среди актёров (за исключением Чабанова, да и то не ясно, была ли его смерть "внезапной", может он уже будучи больным снимался) как раз и не было. Так что никакой мистики!