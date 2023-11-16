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  • Yvan
    Чепуха какая! В течение 8 лет умерли 15 актёров. Ещё через 20 лет умрёт ещё больше. В. Гафт, например, снявшийся аж  ...Названы 15 актеро...
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Названы 15 актеров, которые скончались вскоре после съемок «Мастера и Маргариты»

В России в 2005 году появился телесериал «Мастер и Маргарита», созданный режиссером Владимиром Бортко на основе одноименного романа Михаила Булгакова.

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Комментарии
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Yvan
Чепуха какая! В течение 8 лет умерли 15 актёров. Ещё через 20 лет умрёт ещё больше. В. Гафт, например, снявшийся аж  в двух экранизациях романа, первую из которых - в 1994-м в фильме Юрия Кары он пережил на 26 лет и умер в 2020 году в возрасте 85 (!) лет. Все, кто снимается в современных сериалах, отнюдь не по Булгакову, тоже когда-нибудь умрут. Как говорил Булгаков устами Воланда: &quot;Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен...&quot;. А вот внезапных смертей среди актёров (за исключением Чабанова, да и то не ясно, была ли его смерть &quot;внезапной&quot;, может он уже будучи больным снимался) как раз и не было. Так что никакой мистики!
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