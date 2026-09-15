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Регионы России

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МВД предупредило о новом виде мошенничества с обратными звонками на портал Госуслуг

МВД предупредило о новом виде мошенничества с обратными звонками на портал Госуслуг

Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало аудиофрагмент, демонстрирующий типичный сценарий мошеннической атаки с обратным звонком, якобы исходящим от горячей линии портала «Госуслуги».

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