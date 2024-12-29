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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, площадке запуска беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 137-ми районах.

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