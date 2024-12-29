Минобороны: ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, площадке запуска беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 137-ми районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии