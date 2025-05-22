Русская весна
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Русская весна

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Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

Командиры ВСУ врут Киеву об успехах в Курской области

Украинские командиры отправляют руководству ложные доклады об успехах в сдерживании российских войск в Курской области, сообщили в силовых структурах.

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