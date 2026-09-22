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Иркутск Сегодня

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«Отопительные» проблемы обсудили на площадке ЗС Иркутской области

Заседание депутатского штаба в Законодательном собрании региона на тему готовности муниципальных образований к отопительному сезону 2026-27 годов прошло сегодня под председательством Александра Ведерникова.

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