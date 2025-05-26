Картаполов: вся Европа оказалась под угрозой после снятия запрета на дальнобойное оружие для Украины

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Депутат Госдумы и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что все европейские города находятся под угрозой после отмены ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву.
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